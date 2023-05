Rilevazione permessi legge 104/92, scadenza 15 maggio 2023

Oggi è il termine ultimo per la rilevazione dei permessi di cui alla legge 104/92 sul sito PerlaPA. Ogni anno la scadenza è fissata al 31 marzo, ma a seguito di numerose richieste le Amministrazioni hanno potuto completare l’invio delle comunicazioni relative agli adempimenti in questione entro il termine del 15 Maggio 2023.

Ricordiamo che la rilevazione permessi ex L.104/92 è la banca dati che contiene i dati relativi ai dipendenti pubblici che fruiscono dei permessi (fino a tre giorni/mese) per l’assistenza a persone disabili o per sé stessi (se disabili) secondo quanto previsto dall’art. 33 (commi 2 e 3) della legge n. 104 del 1992, sulla base di quanto disposto dall’art. 24 della legge n. 183 del 2010.

In base alle disposizione della Legge 183, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare: