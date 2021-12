Rilevazioni “Dati generali”: funzioni disponibili fino al 31 gennaio 2022

Aprono domani, 22 dicembre 2021, le funzioni per l’invio dei dati della Rilevazione “Dati Generali” per l’a.s. 2021/2022, nell’area Rilevazioni-Rilevazioni sulle scuole-Dati Generali (ex Integrative).

Ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2022 per completare la trasmissione delle informazioni.

La Rilevazione “Dati generali” è prevista dal Piano Statistico Nazionale e rientra tra le rilevazioni con obbligo di risposta.

In allegato alla nota 4016 del 20 dicembre 2021, contenente tutte le indicazioni, è disponibile l’informativa che deve essere pubblicata all’Albo della scuola insieme alla nota stessa.