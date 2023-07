Rinnovo contratto scuola, la privacy sul compenso accessorio è un atto dovuto a causa di un chiaro parere del Garante

Riguardo a un nostro articolo sul tema della riservatezza dei nominativi del personale che accede al fondo di Istituto, è necessario dire che il Garante per la protezione dei dati personali, con la nota 49472 del 28 dicembre 2021, ha fornito il proprio parere in merito alla legittimità o meno di rilasciare dati personali dei dipendenti alle organizzazioni sindacali, in particolare con riferimento alla richiesta, avanzata da queste ultime, di nominativi e compensi del personale docente e ATA relativi alle attività finanziate con il fondo d’istituto. Questo parere, per atto dovuto, è stato quindi recepito nel rinnovo del CCNL scuola 2019-2021.

Norma introdotta per parere Garante e per sentenze

Si deve precisare che con il nuovo CCNL scuola 2019-2021, sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5 (Informazione), comma 6, del CCNL scuola oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, a livello di Istituzione scolastica ed educativa anche l’informazione dei dati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 78 (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l’importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito. Questa norma è stata introdotta dall’ARAN per effetto della nota 49472 del 28 dicembre 2021 e per la sentenza del Consiglio di Stato n. 9453 del 2 novembre 2022. Il nostro precedente articolo non aveva chiarito a sufficienza la genesi dell’introduzione di questa norma a livello contrattuale, ma si era limitato a dare informazione solamente sull’aspetto dell’introduzione specifica e chiarificatrice del fatto che i compensi accessori, in fase di informazione sindacale da parte del dirigente scolastico, devono essere consegnati garantendo la privacy di chi li recepisce e quindi senza nessun riferimento nominativo.

La norma introdotta con il CCNL 2019-2021

In buona sostanza la norma introdotta sull’informazione che a livello scolastico i dirigenti scolastici fanno ai sindacati è l’art.30 del CCNL scuola 2019-2021. Nello specifico al comma 10, lettera b3) di tale norma è scritto: “i dati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 78 (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l’importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito”.