Ritorno in classe, Azzolina agli studenti: le scuole sono pronte ad accogliervi

“Tornare tutti a scuola è davvero prioritario. Le scuole saranno pronte ad accogliervi, a voi chiedo di fidarvi”: lo ha dichiarato la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina rivolgendosi agli studenti, nel corso di una intervista a Fanpage.it del 5 settembre nella quale ha risposto alle loro domande.

Ingressi scaglionati

La ministra dell’Istruzione ha detto che “in alcuni casi ci saranno ingressi scaglionati per evitare assembramenti, ma sapete che ci sono differenze perché le scuole hanno esigenze molto diverse le une dalle altre”.

Azzolina ha quindi ribadito che “la temperatura va misurata a casa ogni giorno prima di uscire”. Sull’utilizzo della mascherina a scuola, la titolare del MI ha ricordato che “va indossata all’ingresso, all’uscita e in tutte le situazioni di movimento. Quando siete seduti, se c’è il famoso metro di distanza tra voi e gli altri potete abbassarla”.

Sui casi positivi è la Asl a decidere

In caso di positività di uno studente, come è accaduto a Roma, la ministra dell’Istruzione ha detto che “sarà l’Asl a decidere se tutta la classe dovrà andare in quarantena in base ai contatti che lo studente positivo ha avuto nei giorni precedenti” e aggiunge “Più studenti utilizzeranno l’app Immuni, più sarà facile circoscrivere eventuali quarantene”. Per gli insegnanti varranno le stesso regole.