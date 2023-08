RSU e delegati sindacali di Cisl Scuola si incontreranno in tutta Italia per discutere di partecipazione

Tutto è pronto in casa Cisl-Scuola per il grande evento in programma nei giorni 7 e 8 settembre che coinvolgerà migliaia di RSU e di delegati del sindacato.



“Giunta all’ottava edizione – ci dice la segretaria generale Ivana Barbacci – la ‘Giornata delle RSU’ vede coinvolte in riunioni organizzate dalle strutture territoriali le migliaia di persone che in tutta Italia, come rappresentanti RSU o delegati, danno volto e voce alla Cisl Scuola in ogni luogo di lavoro. Si tratta di figure fondamentali per l’organizzazione e in generale per le relazioni sindacali: la giornata ne vuole sottolineare l’importanza e il valore”.

“Quest’anno – aggiunge Barbacci – l’evento si articola in due date (7 e 8 settembre), per far sì che i cinque componenti della segretaria nazionale possano presenziare direttamente agli incontri organizzati in 10 aree metropolitane anche per dare valore ai contenuti del rinnovo contrattuale sottoscritto il 14 luglio che con l’entrata in vigore introdurrà diverse novità sia per quanto riguarda le relazioni sindacali nelle scuole, sia per interventi sul rapporto di lavoro del personale e sulla formazione”.

“L’evento – spiega ancora il sindacato – coincide anche con l’iniziativa che la Cisl ha messo in atto promuovendo una legge di iniziativa popolare nella quale è centrale il tema della partecipazione dei lavoratori alla governance di impresa”.

Come ogni anno, gli incontri con RSU e delegati saranno anche un momento di formazione e aggiornamento sui temi inerenti alle relazioni sindacali: “Il nuovo CCNL, di cui nei mesi estivi è stato sottoscritto il testo definitivo a conclusione di un lungo e difficile negoziato – sottolinea Barbacci – sarà senz’altro l’argomento dominante della giornata, esaminato anche sulla scorta di materiali illustrativi e di approfondimento che la segreteria nazionale sta predisponendo a supporto dell’attività di rappresentanza e contrattazione a livello di istituto”.