Rusconi (Anp Roma): “scuola primaria funziona bene, alle medie pochi laboratori. Ritorno dei Giochi della Gioventù un bene”

Intervenuto a Uno Mattina, su Rai Uno, il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi Roma Mario Rusconi ha parlato di alcuni temi legati al mondo della scuola:

Apprendimento: “Recentemente una statistica a livello europeo ci dice che i bambini della scuola primaria italiana sono superiori, come capacità di lettura che è fondamentale per lo sviluppo culturale dei nostri studenti, a quelli tedeschi e a quelli spagnoli. Vuol dire che la scuola primaria funziona abbastanza bene. E le maestre sono molto brave, sono quasi tutte donne”.

Un agente della creatività a scuola? “In parte esiste, a costo zero per lo Stato, ed è la maestra elementare – spiega Rusconi – nella scuola secondaria bisognerebbe in qualche modo creare questa figura. Ci sono molti esempi di volontariato, da pochi mesi abbiamo anche il tutor e l’orientatore per i ragazzi delle superiori, però servirebbero dei fondi. Nella scuola media si è persa molto la dimensione del laboratorio, della manualità, è stata resa un piccolo ginnasio, ma mancano nei ragazzi le competenze pratiche, ad esempio quelle domestiche”.

Sport a scuola? “Proprio l’altro giorno il Ministro ha annunciato che saranno ripristinati i Giochi della Gioventù, che erano un elemento molto importante – afferma il presidente dell’Anp Roma – lo sport ha un valore sia come gioco di squadra, ma serve a mettere in risalto i talenti e le caratteristiche di ognuno, ma non a danno di un altro, perché ci sono delle regole. Quindi lo sport è una grande scuola di vita. Pensiamo che con i Giochi della Gioventù sarà ripristinato questo modo di fare”.