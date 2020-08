Salvini: Azzolina passa il tempo a truccarsi e a insultarmi

“Ieri la ministra Lucia Azzolina ha detto che sono un gaglioffo con metodi da troglodita. Lei passa il tempo a truccarsi e a insultarmi, probabilmente la pagano per fare questo”. Non ha tardato ad arrivare la controreplica di Matteo Salvini, leader della Lega a Marina di Pisa in occasione di una colazione elettorale a sostegno della candidata governatrice del centrodestra Susanna Ceccardi, alle dichiarazione fatte dalla ministra dell’Istruzione durante una trasmissione su La7.

Tanti interrogativi

“Da genitore – ha detto ancora l’ex vice-premier – chiedo al ministro Azzolina notizie sulla scuola per i miei figli perché da lei non ho ancora capito se ci andranno, a che ora dovranno entrare, se faranno ricreazione, a che ora dovrò andare a riprenderli, se dovranno mettere la mascherina oppure lo scafandro…”.

Cosa aveva detto la ministra

“Da oggi chiamerò Salvini ‘il gaglioffo’. Gli consiglio una lettura: ‘Fino a quando la mia stella brillerà’, scritto da una persona a cui voglio molto bene, è Liliana Segre”, aveva detto la titolare dell’Istruzione Lucia Azzolina rispondendo alla trasmissione ‘In Onda’, su La7, ad alcune affermazioni fatte dallo stesso leader della Lega Matteo Salvini che aveva paragonato le aule che si stanno allestendo per i nostri alunni a settembre a “dei lager con i banchi con le rotelle, le mascherine, i plexiglas”.