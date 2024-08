Salvini blocca lo Ius scholae: “Non è nell’agenda del Governo”

Matteo Salvini, intervenuto al Meeting di Rimini, ha escluso categoricamente la possibilità di introdurre lo ius scholae, una proposta avanzata da Forza Italia, affermando che non è nell’agenda del governo: “Non è nel programma, non è sul tavolo di nessuno”. Secondo il leader della Lega, l’attuale legge sulla cittadinanza è efficace e non necessita di modifiche. Salvini ha ricordato che nel 2022 l’Italia ha concesso più cittadinanze rispetto a qualsiasi altro Paese europeo, superando Francia, Spagna e Germania.

Secondo quanto riportato dal Corriere, anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, pur riconoscendo l’importanza di integrare i migranti, ha sottolineato che l’Italia già detiene il primato europeo per il numero di cittadinanze concesse e che la legislazione attuale non richiede cambiamenti. Piantedosi ha inoltre indicato che nel 2023 quasi 200 mila stranieri hanno ottenuto la cittadinanza italiana, un dato leggermente inferiore rispetto ai 213 mila del 2022.

Salvini ha ribadito che la questione dello ius scholae è chiusa e che il governo continuerà a lavorare in linea con il programma per cui è stato votato, escludendo possibili accordi con il PD e il Movimento 5 Stelle su temi legati all’immigrazione.

Il giornalista Davide Giacalone è intervenuto al suo consueto punto a RTL 102.5 sullo stop di Salvini allo Ius Scholae: “Temo che finisca così, nel senso che questo è un dibattito andato molto forte in questi mesi, ma ci rivedremo in primavera dell’anno prossimo”.

