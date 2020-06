Salvini difende le scuole paritarie: “Non esistono bimbi di serie B. Non tutto deve essere sempre statalizzato”

Sulle scuole paritarie è sempre acceso il dibattito. Nella giornata del 15 giugno, il leader della Lega, Matteo Salvini, tramite un tweet, scende in campo e si schiera al fianco delle scuole scuole paritarie.

“Non commento il pregiudizio ideologico nei confronti delle scuole paritarie. Non esistono bimbi di serie B. E non deve essere sempre tutto statalizzato e centralizzato. Viva la libertà di educazione e di impresa“.

In realtà non è il primo intervento in favore delle scuole paritarie da parte di Matteo Salvini: già poche settimane fa, a proposito dell’aumento in extremis delle disponibilità economiche per gli istituti paritari, aveva accusato il ministro Azzolina e il Governo di abbandonare gli studenti delle paritarie.

Sul tema scuola paritaria, ricordiamo, c’è attesa per il decreto rilancio, in cui potrebbero essere previste delle novità.