Più parità per le paritarie, più parità per tutti: web pressing e flash mob

Più parità per le paritarie, più parità per tutti: web pressing e...

Da martedì 9 giugno è in discussione alla Camera dei Deputati per essere convertito in legge il Decreto n.34 denominato “Rilancio”.

Si auspica che le tante buone proposte di miglioramento sulla scuola e sulla famiglia possano avere accoglienza e nel testo di legge e che vengano recepite le istanze sociali che nello specifico della scuola riguardano le scuole paritarie che fanno parte del sistema nazionale d’istruzione e sono rimaste emarginate, trascurando il diritto della “parità” e della libertà di scelta educativa dei genitori

Continua la maratona per aiutare la famiglia e salvare la scuola pubblica e, dopo il “rumore costruttivo” attivato nei giorni 19 e 20 maggio, mediante la mobilitazione nazionale di numerosi video da tutte le scuole cattoliche, dirette televisive, convegni, comunicati stampa è stato organizzato per LUNEDI 15 GIUGNO 2020 un WEB-PRESSING PARLAMENTARE “sul tema “PIÙ PARITÀ PER LE PARITARIE, PIÙ LIBERTÀ PER TUTTI”

Hanno aderito oltre 50 associazioni non profit rispondendo dell’appello pro-paritarie (Comitato POLIS PRO PERSONA), da RICOSTRUIRE e dal FORUM delle ASSOCIAZIONI FAMILIARI – Prima del voto alla Camera sul “DL Rilancio” occorre un impegno straordinario e appassionato del Parlamento affinché le scuole paritarie possano riaprire, a settembre. E’ in gioco un pezzo essenziale della stessa libertà di tutti

L’incontro webinar sarà introdotto da un saluto scritto della Senatrice Maria Elisabetta Casellati, Presidente del Senato della Repubblica ed interverranno: Maria Elena BOSCHI (Iv), Maria Stella GELMINI (Fi), Giancarlo GIORGETTI (Lega), Pietro FASSINO e Stefano LEPRI (PD), Maurizio LUPI (NCI), Giorgia MELONI (FdI), Stefano FASSINA (LEU), e la Viceministra alla Pubblica Istruzione Anna ASCANI.

Il documento delle associazioni Agorà per la parità verrà presentato da Luigi Morgano (FISM-AGORÀ) e Gigi De Palo (Forum), il Piano Scuola di RICOSTRUIRE per la riapertura in sicurezza delle scuole da Stefano Parisi (promotore di Ricostruire); il documento del Family Day da Massimo Gandolfini, l’appello delle 50 associazioni non profit per le scuole paritarie da Suor Anna Monia Alfieri e Domenico Menorello.

GIOVEDI 18 GIUGNO 2020 ore 14.30 si attiverà un FLASH MOB in piazza Montecitorio con lo slogan “Sosteniamo il delicato lavoro dei parlamentari”

Saranno rappresentate tutte le città d’Italia.