San Giuliano di Puglia, 20 anni fa il terremoto che portò via la scuola Jovine, 27 alunni, la maestra: oggi pochi abitanti, classi vuote

Il tempo smorza il dolore, ma non sempre. Ci sono degli episodi terribili che rimangono devastanti. Come il terremoto della provincia di Campobasso di vent’anni fa: fra il 31 ottobre e il 2 novembre 2002, una scossa di 6,0 gradi di magnitudo fece sprofondare la scuola elementare Jovine di San Giuliano di Puglia, con 27 bambini e una maestra che ne uscirono senza vita.

L’onda lunga di quel terremoto ha portato ad una progressiva riduzione degli abitanti del paese: gli abitanti da 1.150 sono diventati meno di 1.000. La stessa sorte è toccata agli altri Comuni dell’area del cratere sismico.

Le tante opere realizzate per la ricostruzione oggi sono utilizzate poche o per niente: sono chiusi il laboratorio e il centro polifunzionale, di fatto chiuso anche il museo multimediale dove c’è anche una sala per convegni e spettacoli; da qualche mese ha chiuso pure la grande piscina, mentre la scuola Jovine, realizzata al posto di quella crollata vent’anni fa è utilizzata solo in parte.

“Sentiamo tantissimo il problema dello spopolamento – ha spiegato il sindaco del paese Giuseppe Ferrante – tanto che proprio quest’anno, per evitare le pluriclassi, abbiamo sperimentato con un paese vicino l’unione delle scuole: i ragazzi di San Giuliano frequentano le Medie a Bonefro e i bambini di Bonefro frequentano le elementari a San Giuliano”.

Tra qualche settimana dovrebbero partire i lavori per la ristrutturazione del villaggio provvisorio: in futuro diventerà un centro polifunzionale della Croce Rossa Italiana.

Il villaggio, scrive l’Ansa, è composto da 270 abitazioni di legno, la scuola, una chiesa, un centro polifunzionale e altre infrastrutture.

“Tramite Invitalia – continua il sindaco Ferrante – è stata affidata la progettazione per la ristrutturazione. Stiamo attendendo la stesura del progetto definitivo e subito dopo ci sarà una gara per aggiudicare i lavori di recupero. Sarà realizzato un centro di formazione della Croce Rossa italiana che attualmente non esiste nel Centro Sud. Credo sarà pronto entro un anno”.