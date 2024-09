Sangiuliano, l’ex compagno di scuola: “Se avessi studiato non avresti confuso Londra e New York. Tu pensavi alla carriera”

In questi giorni è diventato virale il post dell’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, scritto rivolgendosi all’attuale ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, al centro di una bufera mediatica per il caso della sua consulente “fantasma”.

Ironia tutta partenopea

I due erano compagni di classe al liceo. Ecco il contenuto ironico del post: “Genny hai esagerato, non è cosa per te fare il ministro, della cultura poi. Se avessi studiato meglio la storia e la geografia non ti saresti trovato a confondere Cristoforo Colombo con Galileo Galilei, Londra con New York. Ma tu pensavi a come fare carriera nel sottobosco del giornalismo e della politica”.

“Lievt a miez, prima che venga l’autunno”.

“Noi da romantici visionari a scuola pensavamo alla giustizia, al popolo, alla Costituzione. Ci deridevi perché nelle occupazioni avevamo il pugno alzato con la maglietta di Che Guevara. Tu sei diventato il grande potere del grande fratello, noi siamo rimasti coerenti e onesti. Sta per arrivare l’autunno caldo Gennà, te lo ricordi Ungaretti? Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie. Gennaro ascolta i compagni, lievt a miez, prima che venga l’autunno”.

Insomma, De Magistris ha criticato aspramente le continue gaffe del ministro e ha fatto un po’ di critiche, anche alquanto pesanti, citando aneddoti relativi al loro passato scolastico in comune. L’ex compagno di scuola del ministro gli consiglia, inoltre, di dimettersi.

Ministri a rischio?

C’è chi pensa che il ministro vada sostituito, soprattutto se venisse verificato che la donna abbia avuto accesso a documenti riservati o sia stata pagata con soldi pubblici, cosa che è stata negata dal diretto interessato.

Pare che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni stia ragionando su un possibile rimpasto di governo. Ma quali sarebbero i ministri a rischio sostituzione? La ministra del Turismo Daniela Santanché e quello per gli Affari europei, Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.

Sulla prima pendono due richieste di rinvio a giudizio per truffa. Il secondo volerà presto a Bruxelles per diventare commissario. Il terzo sarebbe proprio Sangiuliano, a causa dello scandalo di cui si parla in questi giorni. Il posto a Viale Trastevere, al momento, resta saldo nelle mani di Valditara. Ricordiamo che l’attuale squadra di Governo è all’attivo dall’ottobre 2022.

La presidente del Consiglio vorrebbe, a quanto pare, aggirare il rimpasto per arrivare al termine del suo mandato con la stessa squadra di governo. E poi non vorrebbe alterare gli equilibri all’interno della maggioranza.