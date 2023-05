Scarica il kit completo per la nuova valutazione, è gratis nella rivista didattica altuofianco.blog

Oltre 100.000 download per il kit completo per la nuova valutazione della scuola primaria, che rappresenta una svolta importante nella modalità di comunicazione tra scuola, alunni e genitori. La riforma ha deciso di sostituire il voto numerico con un metodo di valutazione innovativo che darà maggior spazio alla rappresentazione dei risultati emotivi, cognitivi e sociali degli apprendimenti.

Il Kit è completamente gratuito per gli insegnanti e comprende obiettivi e rubriche valutative, schede di verifica per tutte le materie dalla prima alla quinta (Italiano, Matematica, Storia, Geografia, Scienze, Educazione Civica e Inglese), tabelle valutative e griglie di valutazione.

Questa nuova valutazione sarà più approfondita, chiara e meno standardizzata rispetto a quella numerica a cui siamo abituati. Si tratta di una vera e propria rivoluzione nella valutazione della scuola primaria, che andrà verso una direzione più inclusiva e aperta al dialogo.

Inoltre, la valutazione finale non si concentrerà più esclusivamente sul risultato finale, ma prenderà in considerazione l’intero processo di apprendimento, come è giusto che sia. Grazie a questo nuovo metodo, i genitori e gli alunni saranno in grado di comprendere meglio i progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico, il che rappresenterà un importante passo avanti nella comunicazione tra la scuola e le famiglie.

È importante sottolineare che, nonostante il nuovo metodo di valutazione prenda in considerazione l’intero processo di apprendimento, ciò non significa che il prodotto finale verrà completamente ignorato nella valutazione finale. Tuttavia, la sua importanza non sarà prioritaria rispetto alle altre fasi del processo.

Il kit completo per la nuova valutazione della scuola primaria è stato sviluppato e diffuso dalla rivista didattica altuofianco.blog per supportare gli insegnanti nella valutazione degli studenti e nella comunicazione dei risultati con i genitori. Sarà un sistema intuitivo e facile da utilizzare che offrirà una panoramica completa delle prestazioni degli alunni.

In definitiva, questa nuova valutazione rappresenta una svolta importante nel modo di valutare gli apprendimenti nella scuola primaria e una grande opportunità per una comunicazione più aperta ed inclusiva tra scuola, alunni e genitori.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO