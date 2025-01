Scatti d’anzianità dei docenti. Che cosa sono e come funzionano

Lo scatto d’anzianità rappresenta un adeguamento dello stipendio effettuato dall’amministrazione nella busta paga dei docenti con contratto a tempo indeterminato, senza bisogno di presentare alcuna domanda e dopo un certo numero di anni di servizio.

Gli scatti d’anzianità

Gli scatti d’anzianità, calcolati sulle dodici mensilità, avvengono secondo il seguente schema:

• Il primo scatto è superato dopo la conferma in ruolo e aver completato l’ottavo anno di servizio.

• Il secondo scatto decorre dal primo giorno del nono anno di servizio finisce con il completamento del quattordicesimo anno di servizio;

• Il terzo scatto inizia il giorno successivo al compimento del quattordicesimo anno di servizio e inizia con il primo giorno del quindicesimo anno e si completa al compimento dell’ultimo giorno del diciannovesimo anno;

• Il quarto scatto è avviato il primo giorno del ventesimo anno di servizio e perdura fino all’ultimo giorno del ventisettesimo anno;

• Il quinto scatto avviene all’inizio del ventottesimo anno di servizio per completarsi all’ultimo giorno del trentaquattresimo anno di servizio;

• Il sesto e ultimo scatto è corrisposto all’inizio del trentacinquesimo anno. Quest’ultimo perdura fino alla pensione.



Schema degli scatti



Primo scatto Da 0 a 8 anni di servizio completi

Secondo scatto Da 9 a 14 anni di servizio completi

Terzo scatto Da 15 a 20 anni di servizio completi

Quarto scatto Da 21 a 27 anni di servizio completi

Quinto scatto Da 28 a 35 anni di servizio completi

Sesto scatto Da 36 anni di servizio alla pensione

Ricostruzione di carriera

I docenti immessi in ruolo, superato l’anno di formazione e prova, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, dovranno presentare la domanda per ricevere la ricostruzione di carriera che prevede il riconoscimento del servizio prestato con contratto a tempo determinato nella misura di 4 anni per intero e i 2/3 del servizio restante. Al fine di chiarire il meccanismo riporto il seguente esempio.

Esempio: un docente che ha prestato servizio per 8 anni di servizio con contratto a tempo determinato, superato l’anno di prova sarà inquadrato con un servizio pari a 5 anni e 32 mesi pari a 2 anni e 8 mesi; per cui il docente sarà inquadrato complessivamente con 7 anni e 8 mesi di servizio e completati i mancanti 16 mesi, sarà inquadrato nel secondo scatto con un aumento riguardo all’ordine di scuola in cui opera.

Modifiche previste

Sembrerebbe che gli scatti nella carriera economica dei docenti dovrebbero avere delle modifiche migliorative volte a valorizzare il personale scolastico attraverso la riduzione del tempo tra un gradone e un altro, un incremento economico più vantaggioso, il riconoscimento di tutto il servizio fuori ruolo prestato e infine pare sia previsto un riconoscimento economico nell’anzianità di servizio per la formazione e l’aggiornamento effettuato.