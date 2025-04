Riconoscimento anno 2013, oggi udienza in Cassazione: decisione definitiva?

Oggi, 2 aprile, come ricorda Gilda degli Insegnanti e come abbiamo spesso ricordato, si svolge l’udienza che dovrebbe stabilire una decisione definitiva sulla questione del riconoscimento del servizio scolastico svolto nell’anno 2013 ai fini della ricostruzione della carriera e degli scatti stipendiali.

Come abbiamo spiegato, dopo l’intervento della Corte di Cassazione dello scorso anno con l’ordinanza n.16133/2024, con la quale, seppure in via incidentale, era stato evidenziato che le disposizioni legislative che hanno introdotto il blocco stipendiale per l’anno 2013, in quanto norme di carattere eccezionale vanno interpretate in senso letterale, con la conseguenza che, secondo la Cassazione, il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica non dovrebbe influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici, si sono moltiplicati i ricorsi innanzi ai Tribunale del lavoro.

Riconoscimento anno 2013, le varie pronunce

Si registrano diverse pronunce favorevoli al riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera, e quindi ai fini della ricostruzione di carriera.

In particolare, con una recentissima pronuncia, il Tribunale di Milano ha evidenziato che se può essere eccezionalmente consentito al legislatore di introdurre per finalità di contenimento della spesa pubblica – quindi bloccando l’incremento stipendiale per una annualità – non può di contro consentirsi che venga pregiudicata anche la progressione giuridica, ovvero quella di carriera e di servizio anche in relazione all’avanzamento di livello.

Si attende quindi l’ulteriore intervento della Corte di Cassazione. Vedremo se il nuovo intervento dei Giudici di Piazza Cavour fornirà un quadro più chiaro di questa complessa vicenda.