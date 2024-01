Schermi, sviluppo cognitivo e competenze grafiche: dalla Francia la ricerca lancia l’allarme

Jonathan Bernard, epidemiologo dell’Inserm, l’istituto scientifico e tecnologico del Ministero della Salute e del Ministero della Ricerca, coautore dello studio “Associations between screen use and cognitive development in early childhood: the Elfe (Etude Longitudinale Française depuis l’Enfance birth cohort), ha di recente parlato del legame tra schermi e sviluppo cognitivo dei bambini.

La coorte della ricerca effettuata dal team coordinato da Bernard era costituita da 18.000 bambini, nati nella Francia continentale nel 2011 e lo studio è stato condotto dal 2013 al 2017 (età compresa tra 2 e 6 anni).

Uno degli obiettivi più importanti è stato capire se l’esposizione agli schermi ha lo stesso effetto, se il tipo di contenuto gioca un ruolo e quantificare una dose accettabile per affinare i messaggi di prevenzione.

Osserviamo che esistono relazioni negative tra l’uso degli schermi e lo sviluppo cognitivo dei bambini. Ma quando prendiamo in considerazione l’intero ambiente familiare, in particolare la categoria socio-professionale dei genitori, il livello di studi, la loro età, ha detto, e tutti quei fattori che caratterizzano la famiglia, l’effetto diretto dell’uso degli schermi sullo sviluppo cognitivo diventa molto più modesto, vale a dire che la maggior parte dell’effetto che vediamo è in gran parte dovuto a fattori sociali legati alla famiglia.

Legame tra uso degli schermi e sviluppo cognitivo

Secondo i risultati della ricerca esiste effettivamente una relazione tra l’uso degli schermi e i problemi di sviluppo cognitivo dei bambini, inoltre, non tutte le aree di sviluppo sono interessate. Lo scienziato e il suo team sono riusciti a identificare un legame più forte degli altri: avere la televisione accesa durante i pasti all’età di 2 anni era associato a un ritardo nell’acquisizione del linguaggio.

I dati

Nella coorte di 18.000 bambini che i ricercatori hanno seguito dal 2011, il 41% dei bambini di 2 anni ha la TV accesa a tavola. Per un’intera generazione (circa 750.000 individui), si tratta di 309.000 bambini che mangiano davanti alla televisione. Se tutti smettessero di farlo, ogni bambino guadagnerebbe l’equivalente di 1,5 punti di QI. Data la distribuzione media di questo punteggio, ciò significherebbe che 8.000 individui supererebbero la soglia degli 85 punti, la soglia bassa per uno sviluppo medio, ovvero la stessa differenza tra un bambino nato a termine e uno nato all’ottavo mese di gravidanza. Quindi non c’è nulla di insormontabile a livello individuale, ma ha conseguenze a livello di popolazione.

Possiamo dire, ha commentato Bernard, che i nostri risultati sono rassicuranti, nel senso che l’effetto individuale è modesto. Ma dobbiamo anche capire che se l’effetto è ridotto da fattori sociali, è anche perché ci sono grandi disuguaglianze sociali nell’uso degli schermi. Dobbiamo tenerne conto e cercare di fare qualcosa. In futuro, altri studi potrebbero esaminare altri usi specifici spesso considerati problematici, come lo schermo prima di andare a letto o quello prima di uscire da scuola.

Capacità grafiche

A questo studio fa eco quello realizzato e pubblicato in questi giorni su 7577 bambini e bambine francesi di 3,5 anni di età (50% bambine) iniziata nel 2011, che dimostra che tra i bambini piccoli le differenze nei punteggi di disegno in base al tempo trascorso sullo schermo erano minime, ma sottolineano l’importanza di considerare la posizione sociale dei genitori quando si misura il potenziale effetto della visione di schermi sullo sviluppo del bambino. È improbabile che la visione di schermi sia di per sé responsabile di una scarsa capacità di disegno a 3,5 anni. Sono necessarie ricerche su età successive per indagare ulteriori ipotesi, come ad esempio se la visione precoce dello schermo abbia effetti ritardati o cumulativi sulla capacità di disegno nel tempo.