Schlein a Meloni: “Approviamo legge che introduca educazione al rispetto e all’affettività nelle scuole”

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha mandato un messaggio alla premier Giorgia Meloni, come riporta ‘Repubblica’:

“Nei mesi scorsi e anche negli ultimi giorni, dopo le parole di Paola Cortellesi, mi sono rivolta alla Presidente del Consiglio Meloni, e pure oggi dico: almeno sul contrasto a questa mattanza di donne e di ragazze, lasciamo da parte lo scontro politico e proviamo a far fare un passo avanti al Paese. Non basta la repressione se non si fa prevenzione. Approviamo subito in Parlamento una legge che introduca l’educazione al rispetto e all’affettività in tutte le scuole d’Italia”.

“Mi rivolgo anche alle altre forze politiche, la politica su questo non si riduca a dichiarazioni e riti ripetuti. Possiamo e dobbiamo fare di più. Dobbiamo fermare questa spirale di violenza, ci riguarda tutte e tutti. E riguarda anzitutto gli uomini, perché non può essere un grido e un impegno solo delle donne in lotta per la propria libertà. Il problema della violenza di genere è un problema maschile. Serve consapevolezza per sradicare la cultura patriarcale di cui è imbevuta la nostra società. Giulia Cecchettin avrebbe dovuto laurearsi due giorni fa, le è stato impedito, le è stato violentemente strappato via il futuro. È profondamente ingiusto, e finché le donne saranno meno libere non esisterà vera libertà in questo Paese”.

Morte Giulia Cecchettin, Valditara: “Martedì un minuto di silenzio in tutte le scuole”

Il ministro dell’istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara in un post su X ha dichiarato quanto segue: “Raccolgo l’appello del Direttore dell’Adnkronos Davide Sesario. Domani invierò a tutte le scuole italiane un invito a rispettare un minuto di silenzio nella giornata di martedì in onore di Giulia e di tutte le donne abusate e vittime di violenze. Mercoledì presenteremo in conferenza stampa il piano “Educare alle relazioni”. Il piano è frutto di un lavoro accurato del MI all’insegna di un confronto ampio e di un pluralismo di apporti”.