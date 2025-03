L’università di Palermo presenta una nuova laurea magistrale e un master

L’Università di Palermo ha presentato alla Fiera Didacta Italia a Firenze, da poco conclusa, una laurea magistrale in Scienze dell’educazione per gli adulti e della formazione continua e un master di II livello in Psicologia e pedagogia scolastica e dell’inclusione.

La nuova proposta didattica palermitana ha l’obiettivo di aumentare il numero dei laureati in Italia nel campo dell’istruzione digitale e si basa sul modello Ecobi (Educational clusters, Open badges, Blended intensive program), combinando didattica mista (in presenza e online) con strumenti avanzati di intelligenza artificiale per l’adattamento dei materiali e la loro traduzione.

I contenuti, inoltre, verranno erogati in tre lingue: italiano, inglese e spagnolo, ma sono pure previsti percorsi modulari flessibili che raggruppano più insegnamenti affini per garantire una formazione multidisciplinare e interdisciplinare.

L’offerta formativa progettata dalla rete Edunext prevede l’attivazione, per l’anno accademico 2025/2026, di 46 corsi di laurea e coinvolgerà oltre 700.000 studenti e 25.000 docenti e ricercatori, promuovendo l’internazionalizzazione e la cooperazione tra le università.

Il rettore spiega che tali innovazioni, “nell’ambito della didattica digitale permetterà una istruzione più accessibile, inclusiva ed efficace”.