Scienze della formazione primaria, test di ingresso il 13 settembre 2024. Le date anche di altre facoltà ad accesso programmato

Si svolgeranno nel mese di settembre le prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato a livello nazionale per Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria erogati in lingua inglese, Scienze della formazione primaria, Professioni sanitarie.

In particolare, le prove per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria si terranno venerdì 13 settembre 2024.

Per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria erogati in lingua inglese, le prove di selezione sono previste martedì 17 settembre 2024.

Giovedì 5 settembre 2024 e lunedì 9 settembre 2024 – rispettivamente per i corsi in lingua italiana e i corsi in lingua inglese – sono fissate le selezioni i corsi di laurea in Professioni sanitarie.

Mentre per i Corsi di laurea magistrale delle Professioni sanitarie i test di ammissione sono fissati venerdì 27 settembre 2024.

Con successivi decreti saranno definitile modalità e i contenuti delle prove di ammissione e il numero di posti disponibili per le immatricolazioni.

Ricordiamo inoltre che il calendario delle prove di selezione per i corsi di laurea ad accesso programmato prevede per martedì 30 luglio la seconda delle due prove previste per i Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, erogati in lingua italiana.

Mercoledì 31 luglio, è invece prevista la seconda prova di ammissione per i Corsi di laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria.

La prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto è definita da ciascun Ateneo nel proprio bando e dovrà tenersi entro il 30 settembre 2024.