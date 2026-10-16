Sciopero 16 ottobre scuola, adesione nazionale ferma all’1,08%. Valditara: “Noi costruiamo, altri distruggono”

Un’Italia praticamente paralizzata dalle proteste, da Sud a Nord: questa è la fotografia del nostro Paese oggi, 16 ottobre, giorno in cui vari manifestanti, studenti, docenti e lavoratori hanno deciso di scendere in piazza.

I dati

Oggi è il giorno dello sciopero proclamato dal sindacato Sisa: si richiedono aumenti stipendiali, stop al precariato, assunzioni sui posti vacanti e più tutela per scuola e ambiente. Nel pomeriggio di oggi il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso i dati provvisori di adesione nazionale, aggiornati alle ore 16:00: il numero dei partecipanti è pari all’1,08%.

“Le manifestazioni studentesche organizzate oggi hanno registrato episodi di violenza, atti di vandalismo, insulti e minacce verso il Governo e le forze dell’ordine. Gesti inaccettabili per ogni sincero democratico e che nulla hanno a che vedere con la legittima espressione del dissenso.

Quanto accaduto si accompagna a danneggiamenti, in alcuni casi vere e proprie devastazioni, di edifici scolastici compiuti in occasione di occupazioni.

Tutto questo a fronte degli innegabili risultati ottenuti dal Governo, in costruttiva collaborazione con gli enti locali, nel risanamento e nel rinnovamento delle scuole, risultati che costituiscono la più grande opera di riqualificazione dell’edilizia scolastica della storia repubblicana, resa possibile non solo grazie ai fondi PNRR ma anche a significative risorse nazionali e strutturali e alle incisive misure di semplificazione burocratica. Noi costruiamo, altri distruggono”, così in una nota il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

“L’adesione allo sciopero del personale della scuola di oggi si è fermata all’1.08%, dato nazionale. E’ semplice: la quasi totalità del mondo scolastico apprezza ciò che il Ministro Valditara e la Lega hanno fatto in questi quattro anni per la scuola. Chi oggi ha sfruttato una protesta per creare disagi nelle città italiane, prendersela con le Forze dell’Ordine ed esprimere odio contro membri del Governo, non rappresenta migliaia di persone che ogni giorno mettono testa e cuore per formare ed accompagnare alla vita e al mondo del lavoro i nostri ragazzi. Non poteva che essere questa la migliore risposta che si potesse dare in una giornata in cui qualcuno ha solo usato un pretesto per creare tensioni”.

Lo dichiara la deputata della Lega e vicepresidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione Giorgia Latini.

Le manifestazioni studentesche

Molti, come riporta Il Corriere della Sera, i cortei di protesta della scuola, con ragazzi anche giovanissimi (diversi incappucciati) che hanno creato tensioni anche con scontri con le forze dell’ordine.

A Torino lancio di pietre e bastoni contro la polizia, a Roma fumogeni e cassonetti ribaltati, a Bologna tafferugli davanti alla stazione. A Genova alcuni studenti partecipanti allo sciopero nazionale della scuola promosso dal movimento di Opposizione studentesca di alternativa (Osa) hanno messo due sagome del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara a testa in giù vicino ai bidoni della spazzatura lanciandogli contro delle uova.

“Facciamo come in Francia, rompiamo la scuola-caserma”. Si è aperto con questo striscione il corteo di protesta studentesco a Bari, che ha visto la partecipazione di circa 700 giovani delle organizzazioni “Cambiare Rotta” e “Osa”. La manifestazione barese rientra nelle iniziative organizzate nelle principali città italiane in occasione del “No Meloni day”, lo sciopero nazionale studentesco.

Come risulta da numerosi video, i manifestanti radunati davanti al Mim hanno lanciato insulti e minacce contro il Presidente Meloni e il Ministro Valditara, gettato petardi, danneggiato la bandiera italiana, scagliato bombe carta contro le forze dell’ordine, ferito e intossicato agenti con pietre, bottiglie di vetro, fumogeni, imbrattato monumenti.

Il ministero dell’Istruzione in viale Trastevere – protetto da poliziotti e carabinieri schierati in tenuta antisommossa – è stato raggiunto, come riporta La Repubblica, da studenti che hanno urlato “noi da qui non ce ne andiamo” e “Valditara esci dal palazzo”.

A Napoli, in un istituto occupato, alcuni ragazzi sono entrati in scooter all’interno della palestra scolastica, appena rinnovata.

Docenti a fianco degli studenti

A Torino una scena è stata significativa: alcuni docenti hanno manifestato a fianco degli studenti tenendosi a braccetto. Un gesto che richiama le immagini delle proteste in Francia, dove alcuni docenti si sono disposti in una catena umana davanti agli studenti per proteggerli durante gli scontri con la polizia.