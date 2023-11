Sciopero 17 novembre: le casse dello Stato risparmieranno 5 milioni di euro (3 e mezzo “grazie” a scuola, università e ricerca)

A conti fatti, venerdì 17 novembre, nella scuola ha scioperato poco più del 6,5%. La percentuale scende a meno del 6% se si considera tutto il pubblico impiego.

Il settore in cui si è scioperato di più è quello dei Vigili del Fuoco (12% circa).

Al contrario, negli uffici alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno scioperato in 23 su 3mila, facendo così registrare una percentuale di adesioni inferiore all’1%.

A chi ha scioperato verrà trattenuta la “paga” di un giorno (nella scuola “vale” mediamente poco meno di 70 euro)

“Grazie” alle 59mila adesioni, nel comparto scuola, università e ricerca, nelle casse dello Stato entreranno così poco meno di 3milioni e mezzo di euro: cifra non che non risana certamente il debito pubblico ma che rappresenta comunque un risparmio sicuro.

Nell’intero settore pubblico, il risparmio sarà di 5 milioni.

Tanto da far dire a molti commentatori che ormai gli scioperi nel pubblico impiego non servono quasi a nulla, anzi hanno l’indiscutibile vantaggio di dare una bocca di ossigeno alle casse dello Stato.