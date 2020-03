Scopri la storia della Repubblica attraverso la musica leggera [VIDEO]

Quello del rapporto tra storia e canzone è un tema al quale si accenna sempre più spesso, tuttavia il più delle volte con una certa superficialità e scarsa competenza.

Le canzoni vengono chiamate in causa per lo più per il loro potere evocativo, lasciando affiorare un passato presentato come cartolina, senza profondità, senza che l’ascolto diventi veramente un’occasione di confronto critico – oltre che emozionante e divertente – con quella dimensione del cambiamento che è tipica della contemporaneità.

Il corso della Tecnica della Scuola Formazione

Marco Peroni propone un percorso formativo di tre lezioni in cui le canzoni rivelano tutta la profondità del loro rapporto con la storia: come fonti per studiarla, come strumenti per raccontarla in aula, come agenti che hanno giocato e giocano tutt’ora un ruolo importante nel condizionare scelte e comportamenti collettivi.

Saranno svolti 3 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 6 ore

> Giovedì 2 aprile 2020 – dalle 17.00 alle 19.00

> Venerdì 3 aprile 2020 – dalle 17.00 alle 19.00

> Martedì 7 aprile 2020 – dalle 17.00 alle 19.00

