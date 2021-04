Screening patologie oncologiche, bando INPS: domande entro il 4 maggio 2021

L’INPS ha pubblicato un bando riservato agli iscritti al Fondo Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (ex INPDAP), in servizio o in pensione, nati tra il 1° gennaio 1956 e il 31 dicembre 1963.

Si tratta del Bando di Concorso Screening per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche 2021 e prevede un contributo a copertura totale dei costi di effettuazione presso strutture convenzionate.

I totale sono previsti 100.000 voucher per i seguenti screening:

Tumori dell’apparato genitale maschile

Tumori dell’apparato genitale femminile

Tumori della pelle.

La domanda potrà essere inoltrata a decorrere dalle ore 12.00 del 1° aprile 2021 entro e non oltre le ore 12.00 del 4 maggio 2021.