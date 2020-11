Scrittori di classe, ancora un mese di tempo per partecipare

C’è tempo fino a martedì 1º dicembre 2020 per partecipare con le proprie classi alla settima edizione di Scrittori di Classe, il concorso di scrittura creativa per le scuole primarie e secondarie di primo grado promosso da Conad nell’ambito del progetto Insieme per la Scuola.

Quest’anno, tutte le classi che porteranno a termine la sfida riceveranno 600 buoni omaggio per richiedere gratuitamente i premi del catalogo Insieme per la Scuola 2021, il doppio dello scorso anno!

Scrittori di Classe – Storie Spaziali, in collaborazione con ESA, Agenzia Spaziale Europea, e ASI, Agenzia Spaziale Italiana, quest’anno si avvale di un testimonial d’eccezione: Luca Parmitano, colonnello dell’Aeronautica Militare e astronauta dell’ESA. Visitate il sito insiemeperlascuola.conad.it per scoprire il suo videomessaggio, mostrarlo ai vostri alunni e avvicinarli a una tematica attuale e affascinante: lo Spazio!

Ad accompagnare bambini, ragazzi e docenti in questa nuova avventura ci sono anche gli amici alieni del mondo Hey Clay, protagonisti di sei incipit che affrontano diverse aree tematiche sulle quali è fondamentale riflettere per prendersi cura del cosmo.

Scrittori di classe, storie spaziali

Come di consueto partecipare è semplice: gli insegnanti possono registrare le classi sul sito insiemeperlascuola.conad.it , scegliere uno dei sei incipit proposti e scrivere una storia spaziale entro il 1º dicembre 2020.

Ogni classe dovrà poi valutare tre racconti di altre classi in gara entro il 15 dicembre 2020.

Le 12 classi vincitrici (2 per ogni incipit) saranno premiate presso la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana a Roma. I loro racconti entreranno a far parte di un grande libro spaziale che sarà disponibile in tutti i punti vendita Conad a partire da febbraio 2021.

Per approfondire gli argomenti in classe sono a disposizione sul sito dell’iniziativa tanti materiali didattici (percorsi di supporto e risorse di approfondimento) sviluppati da ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali) in collaborazione con Editrice La Scuola, che permettono non solo di coinvolgere gli studenti su temi inusuali, ma anche di lavorare trasversalmente su molti degli obiettivi indicati nell’agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile.

I materiali proposti possono essere utilizzati in classe o scaricati in formato PDF per essere fruiti da casa in ottica di didattica a distanza o didattica integrata. A fianco dei materiali fisici, sono disponibili materiali e video di approfondimento, nonché due video interattivi (uno per grado scolastico) con cui i ragazzi possono testare il loro livello di comprensione degli argomenti divertendosi.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito insiemeperlascuola.conad.it e scaricare la guida per gli insegnanti, che contiene anche i sei incipit per partecipare al concorso.

