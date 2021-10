Scuola con 13 alunni positivi. Tra loro 19 familiari non vaccinati. De Luca: genitori irresponsabili e incivili

Scuola con 13 alunni positivi. Tra loro 19 familiari non vaccinati. De...

“In una scuola di Qualiano sono stati registrati 13 alunni positivi (8 scuola dell’infanzia, 4 elementari, 1 scuola media), e 5 insegnanti. Dalle indagini epidemiologiche è risultato che 19 contatti familiari non erano vaccinati“: così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sul proprio profilo Facebook.

E continua, sferzante: “L’Asl Napoli 2 è intervenuta prontamente per mettere al sicuro tutta la scuola e tutte le famiglie. Al di là dell’impegno straordinario, sia umano che finanziario, cui si è costretti, questo è un esempio drammaticamente lampante di cosa può succedere in presenza di genitori irresponsabili che mettono a grave rischio la salute dei propri figli, e contestualmente quella degli altri alunni che frequentano la scuola, e di intere famiglie. È questo l’atteggiamento irresponsabile e incivile di chi si ostina ancora a non vaccinarsi. E magari pretende che sia lo Stato a pagargli i tamponi“.

Dichiarazioni che si allineano bene a quanto affermato dal presidente del Consiglio Mario Draghi nella mattinata di oggi 20 ottobre al Senato: “Voglio ringraziare tutti i cittadini che si sono vaccinati, soprattutto i giovani e i giovanissimi, ma anche chi si è vaccinato nelle ultime settimane superando le proprie esitazioni. La curva epidemiologica è oggi sotto controllo grazie al senso responsabilità dei cittadini, questo ci permette di tenere aperte le scuole e i luoghi della nostra società”.

La campagna vaccinale, insomma, ha un’evidente ricaduta sulla possibilità di tenere aperte le scuole. Come abbiamo riferito ieri, infatti, la vaccinazione di massa ha portato ad un vero e proprio crollo dei contagi tra gli studenti: è quello che emerge nella provincia di Bari dal monitoraggio dell’Epidemic Intelligence Center della Asl del capoluogo pugliese. Dai 243 casi positivi a settimana, nella scuola di un anno fa (dall’11 al 16 ottobre 2020) ai soli 8 dello stesso periodo di quest’anno. Una riduzione del 97% dei casi.