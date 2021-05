Scuola d’estate e intercultura: i laboratori di danze etniche

Perché non approfittare delle opportunità fornite dal Piano scuola d’estate per sperimentare con i ragazzi i laboratori di danza in chiave interculturale?

La danza appartiene all’uomo fin dall’antichità e non c’è popolo che non abbia una sua danza che lo caratterizza e in cui si identifica. (VAI AL CORSO Danze dal mondo)

Ballare insieme una cultura altra e diversa, perché lontana geograficamente o temporalmente, permette ai bambini di apprezzare e valorizzare l’unicità e di fare un’esperienza interculturale e aggregante, dove il non verbale prevale rispetto al verbale, superando le barriere di linguaggi diversi e aprendo al confronto e al dialogo partendo dal gesto, dall’esplorazione del corpo, dove le mani si intrecciano, i corpi si snodano in forme che traducono emozioni, suoni, immagini.

iscriviti ISCRIVITI al nostro canale Youtube METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook

Come organizzare un laboratorio a scuola sulle danze tradizionali?

Attivare un laboratorio nella scuola dell’infanzia o primaria sulle danze tradizionali, consente di raggiungere obiettivi quali:

apprendere il valore socializzante della danza tradizionale favorendo lo sviluppo di comportamenti relazionali e cooperativi;

facilitare l’inserimento e l’integrazione sociale degli alunni stranieri, promuovendo interculturalità e benessere;

favorire un buon clima relazionale, contribuendo a saldare il legame del gruppo;

consentire di conoscere in modo più approfondito altre culture attraverso l’ascolto, la narrazione e il vissuto corporeo di linguaggi musicali, riti, oggetti, tradizioni.

Durante il webinar “Danze dal mondo”, saranno illustrati balli e girotondi infantili, balli storici, balli di diverse nazioni del mondo come “Tzadik Katamar”, danza israeliana, “Alunelul” danza della tradizione rumena, “NI WA WA”, danza cinese e tanti tanti altri.

Per ogni ballo saranno forniti i video dimostrativi dei passi da poter consultare in qualsiasi momento.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook

Il corso

Su questi argomenti il corso Danze dal mondo, della formatrice Rosa Cipriano, in programma dal 12 maggio. Una proposta formativa per promuovere l’interculturalità a scuola con la danza.

Gli obiettivi del corso

Conoscere le principali danze popolari di diversi popoli del mondo;

Migliorare il senso ritmico e la espressività corporea;

Individuare la relazione fra l’andamento della melodia e il ritmo di una danza;

Comprendere gli stili musicali relativi alle diverse epoche e culture;

Memorizzare le sequenze dei passi e delle figure che compongono le diverse coreografie;

Muoversi nello spazio tracciando linee prestabilite e figure geometriche, quali il quadrato, il cerchio, la croce, etc…;

Apprendere la metodologia di insegnamento degli schemi coreografici ai bambini.

LEGGI ANCHE