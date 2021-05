Scuola d’estate, le risorse assegnate alle scuole con il D.L. Sostegni [FILE]

Con nota 11653 del 14 maggio 2021 il MI ha fornito le prime indicazioni circa l’utilizzo delle risorse provenienti dal cd. D.L. Sostegni per il Piano estate 2021.

In particolare, l’art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha previsto l’incremento di 150 milioni di euro nel 2021 del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi.

Le somme inviate alle singole istituzioni scolastiche sono riportate nell’allegato A del D.M. 158 del 14 maggio 2021.

Le risorse assegnate alle scuole sono finalizzate al potenziamento dell’offerta formativa extracurriculare, al recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline, alla promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’anno scolastico 2021/2022.

Le scuole dovranno procedere entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi, anche tramite il coinvolgimento di enti del terzo settore e imprese sociali.