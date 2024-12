Scuola devastata da tre vandali che rifiutano di farsi identificare: il maggiore ha dodici anni, ammonito

Una scuola primaria e dell’infanzia di Latina è stata letteralmente devastata e vandalizzata. I responsabili, subito individuati dalle forze dell’ordine, sono dei ragazzini, poco più che bambini: il più grande ha dodici anni. Lo riporta La Repubblica.

La scuola è stata chiusa per due giorni

I tre, inizialmente, però, non si sono nemmeno fatti identificare, tanto da costringere gli agenti a portarli in questura per risalire alla loro identità. Il maggiore, il dodicenne, è stato così l’unico ad essere ammonito dal questore, per essersi introdotto abusivamente nelle aule dell’Istituto, tra sabato 9 e domenica 10 novembre, provocando danni ingenti sia alla primaria che alla scuola dell’infanzia, tanto che la scuola è rimasta chiusa per due giorni.

Le aule della scuola sono state messe a soqquadro: vari oggetti sono stati gettati a terra, come sedie, cestini, strumenti musicali, scatoloni.

Cosa dovranno fare i genitori

Il provvedimento è stato notificato anche ai genitori del minore, che oltre a rispondere della sanzione pecuniaria prevista dalla disposizione, in quanto soggetti tenuti alla sorveglianza e all’assolvimento degli obblighi educativi nei confronti del minore, dovranno vigilare affinché questi si astenga da comportamenti analoghi.