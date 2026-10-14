Scuola devastata da tromba d’aria: le istituzioni e la politica rivolgono elogi e encomi ai docenti e al personale scolastico

In seguito alla devastante doppia tromba d’aria che ha colpito, lo scorso venerdì 9 ottobre, le comunità di Marsala e Petrosino, tra le altre manifestazioni di elogio avvenute nei giorni scorsi dalle Istituzioni siciliane e anche da parte del Ministro dell’Istruzione del merito Giuseppe Valditara, viene anche inviata una lettera della deputata Daniela Morfino (M5S) al MIM e all’USR Sicilia con la richesta di rivolgere un encomio per il personale scolastico del plesso Alcide De Gasperi di Marsala che hanno protetto e tutelato la sicurezza e l’incoluminità delle studentesse e degli studenti di quella scuola.

Le parole della deputata siciliana del M5S

“Il Governo dichiari subito lo stato di emergenza nel Trapanese e adotti un decreto urgente per la Sicilia, con risorse immediatamente disponibili. Le comunità di Marsala e Petrosino, colpite violentemente dal tornado, hanno bisogno di aiuti concreti e tempestivi. Esprimo la mia vicinanza alle persone colpite e ringrazio tutti gli operatori impegnati nei soccorsi. Occorre sostenere le famiglie e le attività danneggiate, ripristinare gli edifici e garantire la continuità scolastica. Servono procedure semplici, tempi certi e interventi per la messa in sicurezza del territorio. Ho inoltre presentato al Ministro dell’Istruzione e all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia una lettera di proposta di encomio per i docenti e il personale scolastico del plesso Alcide De Gasperi dell’Istituto comprensivo De Gasperi-De Vita di Marsala, che durante l’emergenza hanno agito con prontezza e coraggio per proteggere gli alunni. Da madre e da docente, ritengo che questa dedizione meriti un riconoscimento pubblico. Il Governo dia ora una risposta all’altezza della gravità di quanto accaduto”. Lo dichiara la deputata siciliana Daniela Morfino, capogruppo M5s commissione Ambiente.

Istituzioni siciliane intervenute prontamente

Come abbiamo già raccontato in un nostro articolo del 10 ottobre scorso, sul luogo dove la tromba d’aria ha devastato una scuola sono giunti il Presidente della Regione Sicilia con l’assessore all’Istruzione Mimmo Turano, con cui il governatore ha visitato il plesso Terrenove e Cuore di Gesù dell’istituto comprensivo Alcide De Gasperi di Marsala. Schifani ha incontrato il sindaco di Marsala Andreana Patti, il ds Leonardo Claudio Gullotta, l’insegnante che ha soccorso i bambini, Roberta Parrinello, e numerosi abitanti della zona. Il Presidente Schifani ci ha tenuto ad abbracciare la professoressa “eroina” e l‘ha invitata a Palazzo d’Orleans per darle un riconoscimento ufficiale, perché il suo coraggio e la sua grande professionalità devono essere riconosciute pubblicamente.

Il Ministro Valditara premia per senso civico

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, durante l’evento “La Sicilia fa Scuola – Stati Generali dell’Istruzione”, organizzato ai Cantieri Culturali alla Zisa, a Palermo, ha esordito ringraziando il personale scolastico della scuola di Marsala colpita dalla tromba d’aria della settimana scorsa: “Voglio dire che li ho invitati a Roma per essere premiati, hanno dimostrato grande senso civico. Dobbiamo parlare del bene, diffondere il bene nella nostra società. Abbiamo già individuato le risorse per ricostruire la scuola. Lo Stato c’è”.