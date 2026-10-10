Tromba d’aria a Marsala, Schifani visita la scuola colpita e promette fondi. L’elogio alla docente che ha salvato gli studenti: “Un’eroina”

Le risorse per rimettere in piedi Marsala e Petrosino, che nei giorni scorsi sono state duramente colpite da una tromba d’aria, non mancheranno. E per le scuole locali si punta a una riapertura “il prima possibile”. È la sintesi dell’intervento del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso del sopralluogo nei luoghi del trapanese flagellati dal tornado. Sul posto anche l’assessore all’Istruzione Mimmo Turano, con cui il governatore ha visitato il plesso Terrenove e Cuore di Gesù dell’istituto comprensivo Alcide De Gasperi di Marsala. Schifani ha incontrato il sindaco di Marsala Andreana Patti, il ds Leonardo Claudio Gullotta, l’insegnante che ha soccorso i bambini, Roberta Parrinello, e numerosi abitanti della zona.

“Oggi sono venuto per confermare la vicinanza del governo regionale alla popolazione, ai sindaci e a quanti sono stati colpiti da queste trombe d’aria”, ha detto Schifani nel corso della mattinata. “Per fortuna non ci sono state vittime. Si è trattato di un evento straordinario e imprevedibile. Avevo manifestato il timore che, con il cambiamento dell’ecosistema, il ciclone Harry dell’anno scorso fosse l’inizio di eventi straordinari per la nostra regione. Anche il temporale di Lipari ne è una conseguenza. Dobbiamo cambiare l’approccio e stiamo studiando un piano di lunga gittata che difenda le nostre coste, soprattutto i Comuni che si affacciano sul mare. Un fatto è certo, il governo regionale c’è“.

“Stiamo facendo una conta dei danni, faremo la nostra parte”, ha aggiunto il presidente, “le somme non mancheranno e interverremo finanziariamente attraverso la Protezione civile regionale e l’amministrazione comunale perché tutto sia ripristinato. Anche per evitare che i nostri ragazzi siano ulteriormente traumatizzati, mi è stato assicurato che sarà garantita la continuità didattica. Voglio ringraziare la professoressa che è stata un’eroina nel salvare la scolaresca. L’ho voluta abbracciare e la inviteremo a Palazzo d’Orleans per darle un riconoscimento ufficiale, perché lo merita”.

Schifani e Turano hanno poi visitato il centro di raccolta rifiuti e l’azienda ittica L’avannotteria di Petrosino, anch’essi gravemente danneggiati, incontrando il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi. “Esamineremo la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza da parte dei Comuni di Marsala e Petrosino, quando arriverà la relazione della Protezione civile, che gestisce benissimo questi eventi”, ha aggiunto il governatore. “Ringrazio anche i vigili del fuoco che sono un esempio di professionalità. Per fortuna la gestione degli eventi calamitosi funziona grazie al lavoro di queste donne e di questi uomini”.

“Ringrazio l’amministrazione, la Protezione civile e le forze dell’ordine e soprattutto queste meravigliose maestre“, ha sottolineato l’assessore all’Istruzione Mimmo Turano. “Hanno scongiurato una tragedia. C’erano 274 bambini e 25 insegnanti che sono rimasti incolumi. Oggi è il momento della ricognizione del danno e della volontà della politica di trovare le soluzioni. Questa scuola certamente non si rimetterà in piedi in quindici giorni, però con le procedure ordinarie della Protezione civile e con il Comune di Marsala troveremo le risorse per garantire il prima possibile la riapertura“.