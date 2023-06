Scuola digitale, le risorse non utilizzate devono essere retrituite entro il 10 luglio [NOTA]

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fatto sapere che, sulla base dei controlli effettuati sul sistema di monitoraggio e rendicontazione del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), risulta che alcune istituzioni scolastiche non abbiano utilizzato, del tutto o in parte, gli importi loro attribuiti per le finalità delle singole azioni previste dal PNSD.

Tali somme devono essere restiruite al massimo entro il 10 luglio.

Le coordinate per effettuare il versamento sono le seguenti:

capitolo di entrata di Capo XIII n. 3550, denominato “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca” – articolo 06;

codice Iban: IT 48O 01000 03245 348 0 13 3550 06;

beneficiario del versamento: 350 Tesoreria Centrale;

causale del versamento: “PNSD – Restituzione risorse inutilizzate – Azione/Avviso [Inserire dettaglio dell’azione o dell’avviso] ”.

L’organo di controllo presso l’istituzione scolastica verificherà l’avvenuto versamento in conto entrate del bilancio dello Stato delle risorse non utilizzate e l’evidenza dell’avvenuto versamento dovrà essere inserito in piattaforma.

LA NOTA