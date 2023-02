Scuola digitale, migrazione al cloud e siti web: invio domande entro il 10 febbraio 2023

Domani, 10 febbraio 2023, scadono i termini per l’inoltro della domanda per due avvisi pubblicati dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dei finanziamenti del PNRR.

Si tratta di:

Il primo avviso concerne l’implementazione di un Piano di migrazione al cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi delle istituzioni scolastiche.

Il secondo avviso riguarda l’implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche; le attività previste sono: personalizzazione, integrazione CMS e migrazione dei contenuti.

La domanda di candidatura può essere presentata esclusivamente online su PA digitale, accedendo all’area riservata e previa autenticazione tramite identità digitale. Alla fine della procedura di candidatura il sistema permette di creare la domanda di partecipazione, che deve essere firmata digitalmente dal Dirigente scolastico e ricaricata in piattaforma.

Alla PEC scelta in fase di primo accesso, la scuola riceverà una ricevuta di trasmissione.