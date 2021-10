Scuola digitale, risorse alle scuole del Sud per acquistare strumenti per la DDI: come generare il CUP

Scuola digitale, risorse alle scuole del Sud per acquistare strumenti per la...

L’articolo 32 del decreto-legge n. 41/2021 ha stanziato 35 milioni di euro per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata e per assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno.

Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione 30 settembre 2021, n. 290, in corso di registrazione, sono state definite le modalità di riparto dei fondi e assegnate le relative quote alle singole istituzioni scolastiche.

In proposito, il MI, con nota del 19 ottobre, comunica che le istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) dovranno generare e inserire, entro il 5 novembre 2021, il codice CUP sull’apposita sezione della piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”.

Ad ogni scuola è assegnata una quota derivante dal riparto delle risorse stanziate, effettuato, tenendo conto, in egual misura, del numero degli studenti e dello status socio-economico delle famiglie degli studenti.

L’importo assegnato all’istituzione scolastica e da riportare sul CUP è visualizzabile al momento dell’accesso all’applicativo.

A supporto delle scuole interessate, il MI ha predisposto un’apposita guida per l’inserimento e la generazione del CUP.