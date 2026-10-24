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24.10.2026

Scuola, Gabanelli: “Qual è il merito nella riforma dei tecnici? Aver ridotto di 590 ore in cinque anni le materie di base?”

Redazione
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Nel corso della trasmissione ‘Propaganda’ su Rai 3, la giornalista Milena Gabanelli ha parlato di scuola e dei quattro anni di gestione Valditara:

“Per quel che riguarda il disagio giovanile il Governo ha tolto fondi. D’accordo, più pene, più reati, però se non fai niente sulla prevenzione, non puoi riempire le galere, da una parte”.

“Si era accesa una speranza con Valditara quando ha cambiato il nome al ministero dell’Istruzione, ha aggiunto “E del Merito”. Se guardiamo la riforma fatta sugli istituti tecnici, mi chiedo qual è il merito? Aver ridotto in cinque anni di 590 ore le materie di base come letteratura italiana, lingue straniere, scienze, biologia, chimica e fisica“.  

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