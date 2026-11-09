“Dopo quattro anni ancora non si è capito con quale meccanismo Valditara intenda individuare il merito”: lo studio di Milena Gabanelli

«Abbiamo fame di futuro». È uno degli slogan dei giovani scesi in piazza il 30 ottobre, ripreso da Milena Gabanelli e Simona Ravizza nel Dataroom del Corriere della Sera del 9 novembre. Le due giornaliste si chiedono che cosa veda davanti a sé una generazione che teme di rimanere ai margini. Per rispondere partono dal Meritometro. E arrivano alla scuola, fino a una questione molto concreta: quanto tempo dedicano gli istituti tecnici alla formazione generale dei loro studenti?

Che cos’è il Meritometro

Il Meritometro è un indice comparativo elaborato dal 2015 dal Forum della Meritocrazia in collaborazione con l’Università Cattolica. Riunisce dati di fonti internazionali per confrontare le condizioni che, nei Paesi osservati, permettono alle persone di sviluppare le proprie capacità e di vederle riconosciute. L’indice si basa su sette dimensioni. Dataroom ne riprende sei: qualità del sistema educativo, pari opportunità, mobilità sociale, qualità delle regole, trasparenza e capacità di attrarre talenti. La settima è la libertà. Nella classifica dei dodici Paesi europei richiamata da Gabanelli e Ravizza, l’Italia era ultima nel 2015 e lo è ancora nel 2025 come mostra la figura che riprendiamo qui dal sito del Meritometro riferita al 2025 (il rapporto è stato presentato il 16 aprile 2026).

La scelta di partire dalla scuola ha almeno due ragioni. La prima è semplice: in Italia abbiamo un ministero che proprio il merito mette nel suo nome, ed è il Ministero dell’Istruzione. La seconda ragione parte dalla consapevolezza che prima di chiedersi come riconoscere il merito, occorre vedere quali possibilità abbiano avuto le persone di mettere a frutto le proprie capacità. Secondo il dato OCSE citato dalle due giornaliste, in Italia ha conseguito un titolo di istruzione terziaria il 63% dei giovani tra i 25 e i 34 anni con almeno un genitore in possesso di un titolo dello stesso livello. La quota scende al 15% tra chi ha genitori che non hanno completato la scuola secondaria superiore. Quarantotto punti di differenza dicono quanto le opportunità di proseguire gli studi siano ancora legate alla famiglia in cui si nasce (si veda il rapporto OCSE Education at a glance 2025. Country notes)

Investire nella scuola, anche quando gli studenti diminuiscono

Nel 2024 l’Italia ha destinato all’istruzione l’8% della spesa pubblica complessiva, contro il 9,7% dell’Unione europea (vedi tabella dell’UE). Gabanelli e Ravizza accostano a questo dato la regola per la formazione delle prime classi delle superiori. Le norme in vigore dicono che, salvo eccezioni, il calcolo parte da un divisore di 27 iscritti. Se gli studenti diminuiscono, il meccanismo tende quindi a ridurre il numero delle classi. Il calo demografico potrebbe invece offrire l’occasione di lavorare con gruppi meno numerosi, nella direzione indicata dal PNRR (si vedano pp. 183-185 del PNRR). È una scelta che richiede risorse e incide sul tempo che un insegnante può dedicare a chi ha più bisogno di essere seguito.

La riforma dei tecnici: un errore per Dataroom

È in questo quadro che Dataroom affronta la riforma degli istituti tecnici, definita dal decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026. Le due giornaliste danno la parola ai docenti dell’Aldini Valeriani di Bologna, che contestano la riduzione del tempo dedicato alle discipline di cultura generale, dalla letteratura italiana alle lingue straniere e alle scienze. Temono che l’istruzione tecnica si riduca a «mero addestramento», troppo legato alle esigenze immediate delle imprese del territorio. È un’obiezione che riguarda quello che gli studenti potranno fare con il loro diploma, anche quando vorranno proseguire gli studi o cambiare settore.

L’approfondimento della Tecnica della Scuola. Che cosa cambia con il decreto legge 170?

Per approfondire il punto sollevato da Gabanelli e Ravizza, abbiamo confrontato i quadri orari di febbraio con quelli dell’articolo 9 del decreto-legge 170 del 30 settembre 2026, il cui disegno di legge di conversione è all’esame del Senato e quindi ci potrebbero essere dei cambiamenti ulteriori. Il dossier di documentazione presente sul sito della Camera dei Deputati evidenzi che il decreto 170 lascia a 2.673 ore nel quinquennio l’area di istruzione generale nazionale, comune a tutti gli indirizzi mentre cambia la distribuzione delle ore all’interno dell’area di indirizzo.

La correzione più significativa per la critica dei docenti bolognesi riguarda il primo biennio del settore tecnologico-ambientale. Qui le scienze sperimentali passano da 297 a 429 ore, pari a due ore settimanali in più, in media, nel biennio. Nel settore economico, invece, le scienze sperimentali restano a 264 ore e l’incremento va agli insegnamenti di base dell’indirizzo. Nel triennio conclusivo entrambi i settori guadagnano 198 ore negli insegnamenti caratterizzanti.

Da dove vengono queste ore? Dalla quota che a febbraio era stata messa espressamente a disposizione delle scuole. Nel quinquennio scende da 561 a 231 ore. Nel primo biennio si azzera, nel secondo passa da 198 a 132 ore e nel quinto anno da 231 a 99. Il monte ore complessivo resta quello di febbraio, mentre cresce la parte assegnata a livello nazionale agli ambiti di indirizzo.

Qui occorre distinguere due confronti. Le 561 ore sono, nelle tabelle esaminate dal dossier parlamentare, la quota riservata alle scuole nel riassetto di febbraio. Se si confronta invece l’area di istruzione generale del nuovo ordinamento con quella del D.P.R. 88/2010, si passa da 2.805 a 2.673 ore, con una riduzione di 132 ore. Il dato riguarda l’area nel suo insieme. Per sapere quante ore guadagnino o perdano italiano, inglese, fisica, chimica o biologia occorre confrontare i quadri dei singoli indirizzi, anche perché le scienze sperimentali figurano nella nuova area di indirizzo.

Gabanelli e Ravizza osservano che i giovani scesi pacificamente in piazza stanno forse già mostrando quella capacità di giudizio autonomo che i docenti dell’Aldini Valeriani temono di vedere sacrificata. Il decreto di settembre rafforza le scienze sperimentali nel biennio tecnologico-ambientale e restringe lo spazio orario affidato alle scuole. Resta da capire come gli istituti potranno usare i margini di cui dispongono per tenere insieme laboratorio, lingue, scienze e cultura umanistica. Da quella scelta dipende anche quante strade resteranno aperte, a diciannove anni, per chi entra oggi in un istituto tecnico.