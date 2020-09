Scuola in ospedale e istruzione domiciliare, c’è il registro elettronico

Il Ministero dell’istruzione ha sviluppato il registro elettronico per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare (RESO), che consente di documentare le attività didattiche e formative che si svolgono per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare.

L’applicativo è integrato al SIDI e quindi con accesso attraverso le relative credenziali.

L’applicativo è disponibile (ma non obbligatorio) per tutte le scuole direttamente dal Portale della Scuola in Ospedale ed Istruzione

Domiciliare, dall’apposita sezione “Registro” posta nella homepage ed è fruibile da parte dei docenti che ne faranno richiesta.

PER APPROFONDIMENTI: