Scuola Lombardia, nuove ordinanze, ecco i comuni in fascia arancione rafforzata

Ulteriori misure restrittive anti Covid nelle scuole della Lombardia, come da nuove disposizioni del Governatore Fontana. Fascia arancione rafforzata per tutti i Comuni della provincia di Como e per alcuni comuni delle province di Cremona, Mantova, Milano e Pavia (Ordinanza regionale n. 711).

In questi comuni viene stabilita la sospensione della didattica in presenza per tutte le classi delle scuole elementari, scuole medie, scuole secondarie di secondo grado, istituzioni formative professionali. Sono inoltre sospese anche le scuole dell’infanzia.

Le misure entrano in vigore dal 3 marzo con scadenza il 10 marzo compreso, salvo eventuali proroghe.

Infatti, sulla base delle raccomandazioni della Commissione indicatori COVID-19 di Regione Lombardia e sentito il Ministero della Salute, il 1° marzo il presidente di Regione Lombardia ha firmato due nuove ordinanze con l’obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto al COVID su specifiche aree del territorio lombardo.

Inoltre, l’Ordinanza regionale n. 712 proroga fino al 10 marzo 2021 l’efficacia delle restrizioni previste per i comuni già in fascia arancione ‘rafforzata’ come indicati nell’Ordinanza n. 705 del 23 febbraio 2021. In questi territori, a partire dal 3 marzo, riprendono i servizi socio-educativi per la prima infanzia (fino a 36 mesi di età).

A questo link tutti i comuni in FASCIA ROSSA e in FASCIA ARANCIONE RAFFORZATA

