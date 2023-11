Didattica della matematica, quali risorse per i docenti? Come ridurre le lacune? Cosa è il calcolo mentale?

Didattica della matematica, quali risorse per i docenti? Come ridurre le lacune?...

Didattica della matematica: come inventarsi nuovi modi per affrontare una disciplina considerata ostica dagli studenti? Molto si può attingere dal concetto di calcolo mentale, oppure, soprattutto per la scuola primaria, si può optare per un approccio divertente e giocoso. Rimane il fatto che è meglio lavorare sin da subito per affrontare l’insorgenza di eventuali lacune.

Corde, cerchi, palle, birilli, scacchiere,… non sono solo giochi ma anche ottimi strumenti per rendere divertente la presentazione dei fatti matematici e facilitarne l’apprendimento. Che la matematica non sia tra le materie di studio più amate dagli studenti è noto ma, certamente, l’indice di gradimento può salire se fin dai primi giorni della scuola primaria i bambini usano la palla per contare o la scacchiera per muoversi sul piano discretizzato, magari giocando a dama.

Benché il maggior impegno dei docenti di matematica sia nell’insegnamento della aritmetica prima e dell’algebra dopo, in ogni caso, recentemente grazie alle valutazioni oggettive esterne e ai risultati delle gare di matematica, appaiono lacune e carenze nella preparazione degli studenti italiani.

E che dire del calcolo mentale? Un alunno che impiega tutte le proprie risorse mentali per svolgere una semplice operazione, non ancora automatizzata, potrebbe non averne altrettante per prestare la necessaria attenzione, per esempio, al meccanismo della divisione a due cifre, o a cogliere la complessità che la situazione problematica presentata offre.

