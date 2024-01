Scuole all’estero, due concorsi per Dirigenti scolastici, docenti e ATA: domande entro il 1° febbraio 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 1 del 2 gennaio scorso sono stati pubblicati due bandi di concorso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il primo bando è la procedura di selezione per la copertura di posti di personale docente e ATA da destinare all’estero, a partire dall’anno scolastico 2024/2025.

Il secondo bando è invece la procedura di selezione per la copertura di posti di dirigente scolastico da destinare all’estero, per le aree linguistiche francese e spagnolo, a partire dall’anno scolastico 2024/2025.

Entrambi i bandi hanno come scadenza il 1° febbraio 2024.

Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente attraverso il portale Selezioni del MAECI reperibile al seguente link https://personalescuole.esteri.it e sul sito istituzionale del MAECI al seguente link Selezione del personale della scuola da destinare all’estero – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso le credenziali SPID.

Le procedure si articolano in una selezione per titoli e colloquio comprensivo dell’accertamento linguistico che si svolgerà in modalità telematica o in presenza.

BANDO DOCENTI E ATA

BANDO DIRIGENTI SCOLASTICI