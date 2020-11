Scuole aperte o chiuse il 9 dicembre? Anche il sabato e la domenica? [RIVEDI LA DIRETTA]

Forti polemiche si sono scatenate, oggi, a seguito dell’intervista del ministro dei Trasporti Paola De Micheli alla “Repubblica” in cui propone di sfruttare anche il sabato e la domenica, per le lezioni a scuola, considerando il periodo di emergenza che stiamo attraversando.

Dure reazioni dalle associazioni dei dirigenti e dei docenti che hanno segnalato i problemi connessi a tale iniziativa, come la mancanza di personale e di strutture adeguate.

Tantissimi anche i commenti negativi da parte dei nostri lettori su Facebook.

Sempre oggi, la nostra testata ha riportato i dati del sondaggio lanciato ieri, (che ha visto la partecipazione di poco meno di 12.000 persone) sul ritorno a scuola il 9 dicembre.

Il risultato è che il 90 per cento degli addetti ai lavori della scuola si dice contrario all’ipotesi di ritorno alle lezioni in presenza prima di Natale. E in maggioranza sono docenti.

Ne abbiamo parlato il 27 novembre alle 16.30 in diretta sui nostri canali social con il direttore Alessandro Giuliani. Ha condotto Carla Virzì.

