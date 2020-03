Scuole chiuse e didattica online, Vecchioni: “Promuovete tutti i ragazzi”

L’emergenza coronavirus continua ad imperversare e quasi sicuramente la chiusura delle scuole sarà prorogata oltre il 3 aprile. Si vive alla giornata, è inevitabile, quasi come se fosse una guerra.

La didattica a distanza, messa in atto dal Miur in fretta e furia, prova a tamponare la falla, ma la carenza di rete internet rischia di far fuori dall’istruzione più di 1 milione di alunni. Che fare dunque? Tante sono le proposte, c’è anche chi propone di far promossi tutti.

Come Roberto Vecchioni, celebre cantautore e docente di latino e greco. A La Stampa espone la sua idea a riguardo: “La scuola non è fatta solo di libri e interrogazioni ma di compagni con cui parlare e professori da ascoltare, la scuola è vita e non telematica e se succederà quello che pare, tutto ciò mancherà terribilmente ai ragazzi”.

E poi lancia la proposta: “Probabilmente decideranno di fare un anno in due e siccome metà stagione è già passata, il resto dell’anno lo ingloberanno nel prossimo e si baseranno sulle pagelle del primo quadrimestre. Spero che i professori avranno molta dolcezza verso quelli non proprio perfetti e faranno passare tutti magari lasciando indietro proprio quelli incapaci”.

