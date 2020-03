Scuole chiuse o aperte: ecco la situazione in tutto il mondo

L’emergenza coronavirus non riguarda solo la Cina, ma ormai, come affermato dall’OMS, è una pandemia. Dopo l’Italia, che da settimane ha predisposto misure di contenimento del contagio, i governi di tanti paesi del mondo hanno cominciato a prendere misure drastiche.

Ecco quello che riguarda la scuola in alcuni paesi del mondo, oltre che in Italia.

Scuole e università chiuse in 102 paesi del mondo per 849 milioni di studenti a casa. Chiusura delle scuole localizzate, dunque, non totale in 11 paesi: Bhutan, Brasile, Canada, India, Indonesia, Filippine, Russia, Regno Unito, Usa, Uruguay e Vietnam.

(fonte Unesco)

In Italia attività didattiche sospese fino al 3 aprile. In Spagna, invece, il governo ha chiesto alle comunità autonome di chiudere le scuole e in pratica quasi tutte le entità territoriali locali hanno raccolto l’invito. In Francia le scuole sono chiuse dal 16 marzo e fino a nuovo avviso (a eccezione di alcuni territori d’oltremare come la Polinesia Francese e la Nuova Caledonia). In Germania le scuole sono chiuse e le lezioni dovrebbero riprendere dopo le vacanze di Pasqua.

Il Regno Unito rimane l’unico paese europeo, con la Russia, ad non aver ordinato la chiusura delle scuole.

