Scuole del Trentino, procedura informatizzata per inviare le MAD: servizio attivo fino al 12 agosto

Tutti gli aspiranti docenti in possesso dei requisiti per l’insegnamento (corrispondenza del titolo di studio e del piano di studi a quando previsto dalla normativa di settore per i tipi posto “comune”) non inseriti nelle graduatorie di istituto della scuola a cui è indirizzata la domanda possono inoltrare l’istanza di messa a disposizione, nota come MAD.

In proposito, è stata messa a punto una procedura informatizzata per la presentazione delle MAD fuori graduatoria.

Le domande presentate dagli aspiranti docenti aventi titolo verranno divise per ordine di scuola, classe di concorso, tipo posto e graduate secondo criteri di priorità.

Tutti gli aspiranti docenti in possesso dei requisiti potranno accedere al sistema autenticandosi attraverso uno dei sistemi di identità digitale (SPID, CPS, CIE).

Il servizio resterà attivo fino alle ore 10.00 del 12 agosto 2022.

MAD per la scuola primaria

MAD per la scuola secondaria