Scuole paritarie 2022/23, il livello con più studenti è quello dell’infanzia (69.9%) – FOCUS MINISTERO

È online il focus del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dal titolo “Principali dati della scuola, Avvio Anno Scolastico 2023/2024”, contenente i numeri raccolti per l’anno scolastico 2023/24 su studenti, docenti e molto altro.

Nell’anno scolastico appena concluso le scuole paritarie erano 11.876 e gli studenti frequentanti 811.105. La scuola dell’infanzia si conferma, benché in decrescita, il settore educativo in cui si concentra il maggior numero di alunni (in valore assoluto) delle scuole paritarie: 449.819 bambini distribuiti in 8.303 scuole.

I dati sulle scuole paritarie si riferiscono all’anno scolastico 2022/2023 e sono stati elaborati utilizzando le informazioni acquisite dalle Rilevazioni sulle scuole.

