Sedi concorso docenti, quando si sapranno? Entro il 4 marzo saranno noti luogo e giorno in cui presentarsi: tutte le novità

Come abbiamo scritto oggi, si terranno a partire da lunedì 11 marzo le prove scritte dei concorsi ordinari per l’assunzione in ruolo dei docenti su posto comune e su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e di II grado. Si tratta di circa 373.000 candidati (69.117 per la scuola dell’infanzia e primaria, 303.687 per la scuola secondaria) che hanno presentato la domanda di iscrizione tra l’11 dicembre 2023 e il 9 gennaio 2024. I posti a bando sono 15.340 per la scuola dell’infanzia e primaria e 29.314 per la scuola secondaria.

Ma quando saranno note le sedi in cui si svolgeranno le prove scritte? Ecco cosa hanno risposto, nel corso della diretta della Tecnica Risponde Live di oggi, 19 febbraio, Manuela Calza (Flc-Cgil) e Salvatore Pappalardo, esperto di normativa scolastica.

“Le sedi verranno pubblicate per tempo, almeno 15 giorni in anticipo rispetto alle prove. Oggi è stato pubblicato l’avviso sulle date, quello pubblico riguarda solo la primaria e l’infanzia. Occorre aspettare intanto gli altri avvisi in questi giorni”, ha detto Calza.

“Entro il 4 marzo scadono i 15 giorni: entro questa data sapremo sia il giorno che la sede in cui presentarvi. I siti degli Usr in cui si è fatta la domanda sono sempre da monitorare”, ha risposto Pappalardo.

Concorso docenti, come sarà strutturata la prova?

La prova è strutturata secondo una nuova modalità, che prevede 50 quesiti a risposta multipla di contenuto non disciplinare. Nello specifico, ciascun aspirante dovrà rispondere a 10 quesiti di contenuto pedagogico, 15 di contenuto psicopedagogico (compresi gli aspetti relativi all’inclusione), 15 di contenuto metodologico-didattico (compresi gli aspetti relativi alla valutazione), 5 sulla conoscenza della lingua inglese e 5 sull’uso didattico delle tecnologie digitali. Gli aspetti specificamente disciplinari verranno affrontati nella prova orale, cui avranno accesso i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 70/100 nella prova scritta.

Le prove si terranno nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione e, sulla base del numero dei candidati, potranno svolgersi in più sessioni mattutine e pomeridiane. Nei giorni 11 e 12 marzo sono previste le prove relative alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria; il 13 marzo cominceranno le prove per la scuola secondaria, che proseguiranno per 5 giorni, esclusi il sabato e la domenica, fino al 19 marzo.

I corsi approfondiscono le conoscenze pedagogiche e didattiche come richiesto nella “Parte generale” dei programmi d’esame. E’ richiesta infatti al candidato una buona competenza in termini di “mediazione didattico-educativa”. Che sappia cioè ideare, progettare e realizzare percorsi e situazioni didattiche adeguate ai bisogni formativi degli studenti e alle loro specifiche funzionalità e modalità di apprendimento.