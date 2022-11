Segre: I Care di don Milani sempre attuale

La senatrice a vita Liliana Segre ha citato Don Milani in un messaggio inviato ai ragazzi che partecipano al Salone Orientamenti di Genova, appuntamento nazionale dedicato all’orientamento, alla formazione e al lavoro che ha preso il via nel capoluogo ligure.

Ha infatti ricordato la senatrice a vita: “Della formazione e della dignità dei più poveri e degli svantaggiati Don Milani fu il campione in un’Italia ancora arretrata, debole e divisa. Scrisse una volta Don Milani: su una parete della nostra scuola c’è scritto grande ‘I Care’, è il motto intraducibile dei giovani americani migliori. ‘Me ne importa’, ‘mi sta a cuore’. È il contrario esatto del motto fascista ‘me ne frego’.

“La lezione di Don Milani è ancora attuale. Di qui il monito e l’appello: I Care. Guardiamoci intorno, non volgiamo mai la testa dall’altra parte e soprattutto interveniamo, prendiamo provvedimenti, assumiamoci responsabilità. Vale per le autorità pubbliche ovviamente, ma vale anche per noi cittadine e cittadini di oggi e di domani”.