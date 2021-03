Settimana difficile, fra scuole chiuse e vincolo quinquennale

Entrano in vigore oggi 8 marzo le nuove regole previste dall’ultimo DPCM, con cui si ridisegna la mappa delle regioni, sempre più rosse o almeno in “arancione rafforzato”.

Ma c’è una restrizione importante: nelle aree con più di 250 contagi ogni 100mila abitanti si chiudono le scuole dell’infanzia e si passa alla DaD in tutti gli altri ordini di scuola.

Con una eccezione, perché alunni disabili, con BES e con DSA possono frequentare in presenza su richiesta della famiglia.

Per tre giorni si sono susseguite le regole per gli alunni figli di operatori sanitari o di servizi pubblici essenziali.

Solo domenica sera è arrivato il chiarimento definitivo del Ministero.

L’altro tema di questi giorni è la questione del cosiddetto vincolo quinquennale previsto dalla legge 159 del 2019, forse qualche novità potrebbe esserci già in queste ore.

Tutto questo e molto altro ancora nel video odierno