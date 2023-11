Sicurezza nelle scuole Tecniche e Professionali, corso di formazione per docenti [NOTA]

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, l’INAIL e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, promuove un programma di formazione per docenti delle scuole tecniche e professionali.

Attraverso l’INAIL, verrà erogato un corso di formazione per insegnanti, su base volontaria, con l’obiettivo di potenziare le competenze in salute e sicurezza sul lavoro.

Le scuole tecniche e professionali che intendono aggiornare i propri docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, potranno inviare entro il 15 dicembre 2023, la loro richiesta di adesione all’iniziativa formativa con i nominativi dei docenti selezionati trasmettendolo agli UUSSRR.

I docenti così selezionati riceveranno la formazione durante l’orario di servizio e comunque al di fuori dalle ore di lezione, e potranno accrescere le loro competenze in materia di salute e sicurezza, e metterle a disposizione della comunità scolastica, secondo le modalità organizzative che ogni istituzione scolastica riterrà più opportune, al fine di rafforzare le competenze degli studenti e dei docenti tutor coinvolti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento anche presso le strutture ospitanti.

Inoltre, nel caso di docenti che svolgano il ruolo di RSPP, considerato il mutuo riconoscimento dell’aggiornamento ai fini della qualifica di formatore in materia di salute e sicurezza ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016, si potrà prevedere il coinvolgimento degli stessi in qualità di formatori per la formazione in argomento secondo modalità che saranno successivamente definite.

