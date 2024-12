Sicurezza sul lavoro: partecipa al concorso con i tuoi studenti

I vincitori del contest saranno premiati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Elvira Calderone.

La sicurezza sul lavoro non è solo una responsabilità degli adulti, ma un tema che riguarda direttamente anche gli studenti, che in ambito scolastico sono dei giovani lavoratori! Le attività di laboratorio, l’educazione fisica, i PCTO e le uscite didattiche, difatti, rappresentano momenti in cui è fondamentale garantire adeguata tutela ma anche informare ragazze e ragazzi su norme, rischi e su come prevenirli.

Promuovere la cultura della prevenzione sin dalla scuola deve essere un obiettivo centrale perché attraverso la conoscenza e la consapevolezza possiamo formare cittadini più attenti e responsabili.

Con questo principio, siamo lieti di invitarvi a partecipare al concorso “Salute e sicurezza… insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e Inail. Questo progetto, giunto alla sua seconda edizione, vuole sensibilizzare gli studenti sul tema della sicurezza attraverso un percorso che unisce riflessione e creatività.

Come partecipare?

Il concorso è rivolto alle scuole superiori e ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). Ciascuna scuola può partecipare presentando un solo progetto in base alle indicazioni del bando, e gli studenti possono proporre elaborati in diverse forme creative:

Video o audiovisivi (max 3,5 minuti);

o audiovisivi (max 3,5 minuti); Fotografie , corredate da didascalie;

, corredate da didascalie; Fumetti (max 10 vignette);

(max 10 vignette); Composizioni scritte (max 5.000 caratteri);

(max 5.000 caratteri); Altre espressioni artistiche, come canzoni, poesie o podcast.

Le proposte devono essere inviate in formato digitale (CD, DVD, pen-drive o tramite strumenti di trasferimento online) entro il 28 febbraio 2025 all’indirizzo PEC [email protected] o tramite posta cartacea al Ministero del Lavoro.

In alternativa, si può optare per la formula cartacea, spedendo il contenuto creativo all’indirizzo Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – Via di S. Nicola da Tolentino, n. 1, 00187 – Roma.

È fondamentale accompagnare l’elaborato a uno dei tre seguenti moduli, debitamente compilati:

• Allegato A – “Scheda di presentazione elaborati”

• Allegato B – “Dichiarazione liberatoria dei soggetti rappresentati”

• Allegato C – “Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del regolamento/bando”.

Per garantire la validità della partecipazione, è necessario allegare uno dei moduli previsti (Allegato A, B o C) debitamente compilati.

Kit didattico e risorse

Per supportare i docenti, gli Enti promotori hanno messo a disposizione un kit didattico che contiene materiali utili per elaborare proposte creative sul tema della salute e la sicurezza.

Premi in palio

Una giuria composta da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’Istruzione e del Merito e Inail valuterà gli elaborati in base a creatività, coerenza tematica e capacità di trasmettere il messaggio.

Le prime tre scuole classificate riceveranno un contributo economico da investire in strumenti e attività per la promozione della sicurezza:

1° premio : 3.000 euro;

: 3.000 euro; 2° premio : 2.000 euro;

: 2.000 euro; 3° premio: 1.000 euro.

I vincitori saranno premiati direttamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elvira Calderone nel corso di un evento che sarà organizzato a seguito della valutazione della Commissione che sarà chiamata a giudicare gli elaborati.

I vincitori della prima edizione

A questi indirizzi è possibile visionare i lavori vincitori della prima edizione che possono essere “da spunto” per elaborare proposte.

Gli studenti dell’IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno hanno realizzato un’opera di sand art per rappresentare la prevenzione sul lavoro.

Il Liceo Corradino D’Ascanio di Montesilvano ha creato uno spot con immagini e slogan incisivi.

L’Istituto Federigo Enriques di Castelfiorentino ha ideato una campagna pubblicitaria ironica con cartelloni dedicati ai dispositivi di protezione.

Attraverso modalità diverse, tutte originali e creative, questi studenti hanno saputo veicolare un messaggio importante e universale, conquistandosi le prime posizioni del contest e i premi. La tua classe potrebbe essere la prossima a raggiungere questo risultato, invia subito la candidatura!

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO