Prove Invalsi al via, tanti le vorrebbero eliminare ma ce l’hanno tutti i Paesi avanzati: vanno lasciate o cancellate? Partecipa al SONDAGGIO

Lunedì 3 marzo ha preso il via la somministrazione delle Prove nazionali Invalsi, da tempo oggetto di dibattito tra docenti, studenti e genitori.

Molti insegnanti, in particolare, esprimono riserve sull’utilità di queste verifiche di tipo standard, ritenendole inefficaci, se non addirittura potenzialmente dannose, per il processo educativo. Una delle principali critiche riguarda l’origine delle prove, basate su modelli principalmente statunitensi che potrebbero non adattarsi al contesto culturale e pedagogico italiano. Questo approccio standardizzato rischia di non tenere conto delle specificità locali e delle diverse esigenze degli studenti.

Inoltre, le prove Invalsi sono spesso percepite come una valutazione delle competenze “su carta”, che poi in realtà non riflettono le reali capacità degli studenti. Un’altra preoccupazione ancora risulta essere l’impatto delle prove sul tempo dedicato alla didattica. E non sono pochi coloro che ritengono che la preparazione e la somministrazione dei test sottraggono ore preziose all’insegnamento, riducendo il tempo disponibile per attività educative più coinvolgenti e personalizzate.

Di contro, l’Istituto nazionale di valutazione ha più volte sottolineato che tutti i Paesi avanzati adottano questo genere di prove scritte, la cui utilità non è specificatamente mirata a stabilire le competenze degli studenti (per i quali è garantito l’anonimato), ma a migliorare le performance a livello di singola istituzione scolastica.

La Tecnica della Scuola chiede ai propri lettori se sarebbero d’accordo, come chiedono molti addetti ai lavori, nell’eliminare le prove invalsi o se se sono d’accordo nel mantenerle, così come avviene, con modalità similari, in tutti i Paesi avanzati.

All’interno del sondaggio, troverai le seguenti domande:

Qual è il tuo ruolo?

Dirigente scolastico

Docente

Studente

Genitore

Altro

In quale luogo ti trovi attualmente?

Nord

Centro

Sud

Isole

Saresti d’accordo ad eliminare le Prove Invalsi?

Sì

No

Non so

Gli studenti dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di secondo grado (grado 13) svolgono le Prove dal 3 al 31 marzo.

Gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado (grado 8) svolgono le Prove INVALSI 2025 dal 1 al 30 aprile.

Gli studenti del secondo anno della Scuola Secondaria di Secondo grado (grado 10) svolgono le Prove INVALSI 2025 dal 12 al 30 maggio.

Gli studenti della Scuola primaria, del grado 2 e del grado 5, le svolgono nelle seguenti date:

Prova di Italiano il 7 maggio

Prova di Matematica il 9 maggio

Prova di Inglese (solo grado 5) il 6 maggio

Calendario delle prove 2025